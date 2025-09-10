PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/B30 - Am Handy und ohne Fahrerlaubnis
Am Dienstag zeigte die Polizei einen 37-Jährigen auf der B30 bei Ulm an.

Ulm (ots)

Um 10.35 Uhr fuhr ein Mann mit seinem Fiat auf der B30 bei Ulm-Wiblingen in Ulm. Die Polizei kontrollierte den Fahrer, da er während der Fahrt sein Handy bediente. Bei der Kontrolle gab er umgehend zu, keinen Führerschein zu besitzen. Laut Aussage des Mannes sei ihm die Fahrerlaubnis wegen mehrerer Verstöße entzogen worden. Eine Überprüfung durch die Verkehrspolizei Laupheim bestätigte die Angaben des 37-Jährigen. Ihn erwartet nun neben einem Bußgeld für den Handyverstoß auch eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Sein Auto musste er stehen lassen.

++++1757774 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

