Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Über den Kreisverkehr gefahren
Am Dienstag verursacht ein Senior bei Nattheim einen Sachschaden.

Ulm (ots)

Gegen 8.30 Uhr befuhr ein 88-Jähriger die Kreisstraße von Nattheim in Richtung Oggenhausen. Vor einem Kreisverkehr blieb er wohl mit seinem Schuh zwischen Gas- und Bremspedal hängen und das Auto beschleunigte. Im weiteren Verlauf überfuhr er mit seinem VW Golf die Verkehrsinsel im Kreisverkehr. Dabei prallte er gegen Verkehrszeichen und verursachte einen Schaden. Das Auto war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt.

++++1760439 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

