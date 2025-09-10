Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Vorfahrt missachtet

Am Dienstag stießen bei Herbrechtingen auf der L1164 zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Um 18.35 Uhr fuhr ein 69-Jähriger mit seinem VW Up auf der L1164 von Dettingen am Albuch in Richtung Anhausen. Von rechts, aus einem Feldweg, bog ein 35-Jähriger mit seinem VW Caddy in die Landstraße ein. Der 69-Jährige konnte nicht mehr bremsen und prallte frontal in die vordere rechte Seite des VW Caddy. Durch den starken Aufprall kamen beide Autos von der Straße ab und landeten in einer Wiese. Der Unfallverursacher kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Auch der Fahrer des VW-Up sowie dessen 57-jährige Beifahrerin kamen aufgrund ihrer Verletzungen in Kliniken. Sie hatten wohl Glück und erlitten nur leichte Verletzungen.

Die Verkehrspolizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der 35-Jährige Alkohol getrunken hatte. Da er einen Alcotest verweigerte, musste er eine Blutprobe abgeben. Die wird nun ausgewertet und soll zeigen wie viel er genau intus hatte. An beiden Autos entstand Totalschaden. Abschlepper bargen die beiden VW. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Zur Unfallaufnahme musste die Landstraße aus beiden Richtungen gesperrt werden. Gegen 21.30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

++++1760439 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell