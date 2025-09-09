Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Bei Unfall verletzt

Am Dienstag kam ein Autofahrer bei Erbach von der Straße ab und landete auf dem Dach.

Ulm (ots)

Gegen 5.45 Uhr war ein Toyota-Fahrer auf der K7412 zwischen Achstetten und Ersingen unterwegs. In einer leichten Kurve kam er mit seinem Auto von der Straße ab und überschlug sich. Das Auto kam auf dem Dach zum Liegen. Ersthelfer wollten sich um den Fahrer kümmern. Der reagierte wohl sofort aggressiv und flüchtete zu Fuß in ein Maisfeld. Die Polizei suchte mit mehreren Streifen nach dem Verletzten. Kurz darauf trafen sie den mutmaßlichen Fahrer an. Der 29-Jährige war deutlich Betrunken. Ein Test ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Rettungskräfte brachten ihn mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen. Laut Angaben der Ersthelfer vor Ort sollen sich wohl noch zwei weitere Zeugen an der Unfallstelle befunden haben. Diese werden gebeten sich unter Tel. 0731/188-3812 beim Polizeirevier Ulm-West zu melden.

++++1756488

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell