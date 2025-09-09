Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen - Nicht aufgepasst

Am Montag stießen zwei Fahrzeuge in Heiningen zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 16.45 Uhr in der Bahnhofstraße. Dort war ein 44-Jähriger mit seinem VW Kombi unterwegs und fuhr wohl dicht dem vorausfahrenden 58-Jährigen auf. Der Fahrer des Mercedes wollte dem VW-Fahrer Platz machen und fuhr nach rechts auf die Busspur. Als der 44-Jährige an dem verbotswidrig auf dem Bus-Sonderfahrstreifen fahrendem Mercedes vorbeigefahren war, bog er nach rechts ab. Dabei verringerte der 44-Jährige auch die Geschwindigkeit. Das übersah wohl der 58-Jährige, als er wieder nach links wechselte und stieß seitlich mit dem abbiegenden VW zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Göppingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Mercedes auf rund 3.000 Euro, den am VW auf ca. 4.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

