Zwischen Samstag und Montag stiegen Unbekannte in Wangen in ein Kinderhaus ein.

In der Zeit zwischen 21 Uhr und 6.30 Uhr waren Einbrecher in der Schulstraße unterwegs. Dort hebelten sie an einem Gebäude ein Fenster auf. So gelangten sie ins Innere. In der weiteren Folge brachen die Unbekannten eine Bürotür auf und durchsuchten sämtliche Schränke und Schublaben. Dabei stießen sie auch auf einen Tresor. Auch den öffneten sie gewaltsam und stahlen daraus Bargeld. Damit zeigten sich die Einbrecher wohl nicht zufrieden und sie drangen auch in einen Lagerraum ein. In dem fanden sie offensichtlich nichts Wertvolles. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Uhingen hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

