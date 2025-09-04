Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Pkw-Aufbruch in Kirkel-Altstadt

Kirkel (ots)

Im Tatzeitraum zwischen dem 26.08.2025, 21:00 Uhr, und dem 01.09.2025, 06:30 Uhr, schlug / warf ein bislang unbekannter Täter, unter Zuhilfenahme eines unbekannten Gegenstandes, die Scheibe der Beifahrertür eines geparkten schwarzen VW Polo ein. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde nichts entwendet. Das Fahrzeug war zur Tatzeit am Fahrbahnrand des Lerchenwegs in Kirkel-Altstadt geparkt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

