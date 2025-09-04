Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl eines E-Bikes in Homburg

Homburg (ots)

Im Zeitraum vom 27.08.2025, ca. 14:30 Uhr, bis zum 28.08.25, ca. 14:45 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Innenstadt von Homburg aus einer Garage heraus ein grünes E-Bike der Marke "Kalkhoff". Die Garage war zum Tatzeitpunkt vermutlich geöffnet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 650EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell