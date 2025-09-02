PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 28-Jährigem aus Homburg

Homburg (ots)

Die heute Abend 02.09.2025, gegen 21:00 Uhr veranlasste Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 28-jährigen aus Homburg kann eingestellt werden. Die Person konnte an ihrer Wohnanschrift wohlbehalten angetroffen werden.

Aus Rücksichtnahme auf die Persönlichkeitsrechte, werden die Medienvertreter gebeten, den Namen und das im Rahmen der Fahndung veröffentlichte Foto des Vermissten aus allen Medien zu löschen!

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- DGL
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

  • 02.09.2025 – 21:34

    POL-HOM: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

    Homburg (ots) - Seit dem 01.09.2025, 20:00 Uhr, wird ein 28-Jähriger aus Homburg vermisst. Letztmalig wurde er im UKS Homburg gesehen. Herr B. ist 195-196cm groß, weist eine schlanke bis normale Statur auf und hat kurz rasierte braune Haare. Letztmalig trug er ein violettes T-Shirt, eine helle Hose sowie einen Verband am linken Arm. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr B. in einer hilflosen Lage ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 11:55

    POL-HOM: Körperverletzungsdelikt in der Innenstadt von Homburg

    Homburg (ots) - Am 30.08.2025 kam es gegen 02:30 Uhr in der Kirchenstraße in der Innenstadt von Homburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Hierbei schlug ein bislang unbekannter Täter unvermittelt mit Faustschlägen auf die geschädigte Gruppe ein, wodurch mehrere Personen nicht nur unerheblich verletzt wurden. Anschließend flüchtete der Täter fußläufig in Richtung Saarbrücker ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 11:55

    POL-HOM: Einbruchdiebstahl in Blieskastel

    Blieskastel (ots) - Am 29.08.2025 im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Seniorenheim in der Straße "In den Lohgärten" in 66440 Blieskastel. Hierbei gelangte ein bislang unbekannter Täter auf bislang unbekannte Art und Weise in das besagte Objekt. Dort durchsuchte dieser mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenstände. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. ...

    mehr
