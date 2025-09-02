Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 28-Jährigem aus Homburg

Homburg (ots)

Die heute Abend 02.09.2025, gegen 21:00 Uhr veranlasste Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 28-jährigen aus Homburg kann eingestellt werden. Die Person konnte an ihrer Wohnanschrift wohlbehalten angetroffen werden.

Aus Rücksichtnahme auf die Persönlichkeitsrechte, werden die Medienvertreter gebeten, den Namen und das im Rahmen der Fahndung veröffentlichte Foto des Vermissten aus allen Medien zu löschen!

