Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Körperverletzungsdelikt in der Innenstadt von Homburg

Homburg (ots)

Am 30.08.2025 kam es gegen 02:30 Uhr in der Kirchenstraße in der Innenstadt von Homburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Hierbei schlug ein bislang unbekannter Täter unvermittelt mit Faustschlägen auf die geschädigte Gruppe ein, wodurch mehrere Personen nicht nur unerheblich verletzt wurden. Anschließend flüchtete der Täter fußläufig in Richtung Saarbrücker Straße. Zur Personenbeschreibung des unbekannten Täters können folgende Angaben gemacht werden: männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 180 - 185 cm groß, normale Figur, europäischer Phänotyp

Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- DGL
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

