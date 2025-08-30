Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Homburg (ots)

Am 28.08.2025, gegen 16:30 Uhr, kam es in der Dürerstraße in 66424 Homburg in Höhe des Anwesens 148 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein unbekannter Fahrzeugführer übersah beim Einbiegen in die Dürerstraße einen 14-jährigen Jungen, der gerade die Straßenseite im dortigen Kurvenbereich mit seinem E-Scooter überqueren wollte. Der Junge wurde durch das vorbeifahrende Fahrzeug gestreift. Hierbei überrollte der vordere rechte Fahrzeugreifen einen Fuß des Jungen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen PKW der mit einem männlichen Fahrer und einer Frau als Beifahrerin besetzt war.

Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

