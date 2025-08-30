PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Homburg (ots)

Am 28.08.2025, gegen 16:30 Uhr, kam es in der Dürerstraße in 66424 Homburg in Höhe des Anwesens 148 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein unbekannter Fahrzeugführer übersah beim Einbiegen in die Dürerstraße einen 14-jährigen Jungen, der gerade die Straßenseite im dortigen Kurvenbereich mit seinem E-Scooter überqueren wollte. Der Junge wurde durch das vorbeifahrende Fahrzeug gestreift. Hierbei überrollte der vordere rechte Fahrzeugreifen einen Fuß des Jungen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen PKW der mit einem männlichen Fahrer und einer Frau als Beifahrerin besetzt war.

Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- DGL
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.08.2025 – 11:53

    POL-HOM: Diebstahl von Kennzeichen in Homburg

    Homburg (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, den 28.05.2025 um ca. 14.30 Uhr bis Freitag, den 29.08.2025, um ca. 06.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz zum "Alten Schwimmbad" in der Straße "Am Forum" in 66424 Homburg zum Diebstahl von zwei Kennzeichenschilder mit Homburger Kreiskennung. Entsprechende Schilder waren an einem silbernen Citroen C 4 angebracht. Der Täter entfernte sich im Anschluss mit den Kennzeichenschildern ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 09:00

    POL-HOM: Versuchter Raub in Homburg

    Homburg (ots) - Am 26.08.2025, kurz nach 16 Uhr, ereignete sich ein versuchter Raub zum Nachteil eines 24-jährigen Mannes im Bereich einer Bushaltestelle in der Einöder Straße, unmittelbar im Einmündungsbereich Alte Reichstraße in Homburg. Im Zuge dessen versuchte ein 29-jähriger, männlichen Täter dem 24-Jährigen Geschädigten gewaltsam eine Umhängetasche wegzunehmen. Erst als der Geschädigte verlauten ließ, ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 08:58

    POL-HOM: Mehrere Aufbrüche von Firmenfahrzeugen in Homburg-Einöd

    Homburg (ots) - In der Nacht vom 27. auf den 28. August 2025 wurden in Homburg-Einöd, Am Großen Acker, drei Fahrzeuge durch einen bislang unbekannten Täter aufgebrochen und im Fahrzeuginneraum befindliche Werkzeuge und Arbeitsgeräte entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren