Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Raub in Homburg

Homburg (ots)

Am 26.08.2025, kurz nach 16 Uhr, ereignete sich ein versuchter Raub zum Nachteil eines 24-jährigen Mannes im Bereich einer Bushaltestelle in der Einöder Straße, unmittelbar im Einmündungsbereich Alte Reichstraße in Homburg. Im Zuge dessen versuchte ein 29-jähriger, männlichen Täter dem 24-Jährigen Geschädigten gewaltsam eine Umhängetasche wegzunehmen. Erst als der Geschädigte verlauten ließ, dass er die Polizei verständigen werde, flüchtete der Täter mit einem 1er BMW über die B 423 in Fahrtrichtung Homburg.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

