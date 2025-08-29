POL-HOM: Versuchter Raub in Homburg
Homburg (ots)
Am 26.08.2025, kurz nach 16 Uhr, ereignete sich ein versuchter Raub zum Nachteil eines 24-jährigen Mannes im Bereich einer Bushaltestelle in der Einöder Straße, unmittelbar im Einmündungsbereich Alte Reichstraße in Homburg. Im Zuge dessen versuchte ein 29-jähriger, männlichen Täter dem 24-Jährigen Geschädigten gewaltsam eine Umhängetasche wegzunehmen. Erst als der Geschädigte verlauten ließ, dass er die Polizei verständigen werde, flüchtete der Täter mit einem 1er BMW über die B 423 in Fahrtrichtung Homburg.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.
