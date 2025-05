POL-NOM: Tierischer Einsatz für die Polizei Einbeck

Bad Gandersheim (ots) - Kreiensen, Bahnhofstraße, 16.05.-17.05.2025: Im Zeitraum von Freitagabend, 16.05.2025, bis zum Samstagmittag am Folgetag wurde eine Sitzbank an der Skateranlage am Bahnhof in Kreiensen massiv beschädigt. Die Sitzbank wurde augenscheinlich durch stumpfe Gewalteinwirkung aus der Verankerung gerissen und in mehrere Teile geschlagen. Zeuginnnen und Zeugen, die in dem Zeitraum Feststellungen gemacht ...

