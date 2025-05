Feuerwehr Paderborn

FW Paderborn: Brandgeruch im Keller

Paderborn (ots)

Am Sonntagabend, den 11.05.2025 wurde die Feuerwehr Paderborn um 21:21 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Füllers Heide in Paderborn alarmiert.

Ein Bewohner des Hauses hatte im Keller Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt.

Durch die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwehr konnte zunächst keine Ursache des Brandgeruchs festgestellt werden, sondern lediglich eine deutlich erhöhte Konzentration des giftigen Gases Kohlenmonoxid, das bei der Verbrennung entsteht.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes konnte als Quelle ein unsachgemäß abgelöschter und noch glühend in den Keller verbrachter Holzkohlegrill festgestellt werden. Lagern Sie niemals noch Grills mit noch heißer Grillkohle in geschlossenen Räumen, es besteht Lebensgefahr!

Der Grill wurde durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz ins Freie verbracht und die Kellerräume belüftet. Anschließend konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Einsatz konnte gegen 23:00 Uhr nach etwa 1,5 Stunden beendet werden.

Zu diesem Einsatz, waren neben den hauptamtlichen Kräften der Feuer- und Rettungswachen Süd und Nord auch der ehrenamtlichen Löschzug Stadtheide alarmiert.

Insgesamt befanden sich an der Einsatzstelle 29 Einsatzkräfte mit drei Löschfahrzeugen, einer Drehleitern, einem Einsatzleitwagen und einem Rettungswagen.

