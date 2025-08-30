Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von Kennzeichen in Homburg

Homburg (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 28.05.2025 um ca. 14.30 Uhr bis Freitag, den 29.08.2025, um ca. 06.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz zum "Alten Schwimmbad" in der Straße "Am Forum" in 66424 Homburg zum Diebstahl von zwei Kennzeichenschilder mit Homburger Kreiskennung. Entsprechende Schilder waren an einem silbernen Citroen C 4 angebracht. Der Täter entfernte sich im Anschluss mit den Kennzeichenschildern in unbekannte Richtung. Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell