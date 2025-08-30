Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchdiebstahl in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am 29.08.2025 im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Seniorenheim in der Straße "In den Lohgärten" in 66440 Blieskastel. Hierbei gelangte ein bislang unbekannter Täter auf bislang unbekannte Art und Weise in das besagte Objekt. Dort durchsuchte dieser mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenstände. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

