POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 23. bis 29. Juni 2025

Hamm-Heessen (ots) - Eine bislang unbekannte Verursacherin flüchtete am Freitag, 27. Juni, nach einem Auffahrunfall auf dem Frielicker Weg in Höhe der Habichtshöhe. Die Autos waren beide gegen 9.50 Uhr auf dem Frielicker Weg in Richtung Norden unterwegs, als die Unbekannte mit ihrem Fahrzeug auf den Toyota einer 36-jährigen Hammerin auffuhr. Es entstand ein Schaden von zirka 1.500 Euro durch Deformierungen und ...

