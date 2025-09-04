Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Diebstahl aus Pkw im Homburg-Reiskirchen

Homburg (ots)

Im Zeitraum vom Montag, den 01.09.25, 21:00 Uhr, bis Dienstag, den 02.09.2025, 11:00 Uhr, wurde ein Pkw in der Paulstraße in Homburg-Reiskirchen aufgebrochen. Hierbei wurde das Türschloss der Beifahrertür durch Unbekannte gewaltsam entfernt. Im Anschluss durchsuchte der Täter das Fahrzeuginnere nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

