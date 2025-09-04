PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Diebstahl aus Pkw im Homburg-Reiskirchen

Homburg (ots)

Im Zeitraum vom Montag, den 01.09.25, 21:00 Uhr, bis Dienstag, den 02.09.2025, 11:00 Uhr, wurde ein Pkw in der Paulstraße in Homburg-Reiskirchen aufgebrochen. Hierbei wurde das Türschloss der Beifahrertür durch Unbekannte gewaltsam entfernt. Im Anschluss durchsuchte der Täter das Fahrzeuginnere nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
