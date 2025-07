Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrüger speist fürstlich - mehrere Einsätze in Nordthüringen -

Leinefelde/Mühlhausen/Nordhausen (ots)

Am Mittwoch berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über einen Dieb, der in der Touristinformation im Bahnhof in Leinefelde beabsichtigte Gegenstände zu entwenden.

Nachdem der Mann, der eigentlich seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Chemnitz hat, vor Ort aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, trieb es ihn mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Mühlhausen. Auch in dem örtlichen Klinikum wurde der Mann auffällig, nachdem er das Krankenhauspersonal lautstark bedrohte. Durch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurde der 65-Jährige zum Bahnhof gebracht, wo er beabsichtige nach Westsachsen zu reisen.

Noch am Mittwochabend zog es den Reisenden in die Rolandstadt nach Nordhausen, wo er in einem Restaurant in der Nähe des Bahnhofs zu Abend gegessen hatte. Sein Mahl wollte der Mann jedoch nicht bezahlen, sodass er im Bereich der Landespolizeiinspektion Nordhausen an diesem Tag abermals polizeilich in Erscheinung trat. Es erfolgte die Einleitung eines weiteren Ermittlungsverfahrens wegen Betrug.

