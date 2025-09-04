Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Talstraße in Homburg

Homburg (ots)

Am 01.09.2025, gegen 12:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der "Sparda-Bank" in der Talstraße in Homburg. Hierbei kollidierte ein grauer Peugeot mit Pirmasenser-Kreiskennung mit der Fassade der Bankfiliale. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer des Peugeots unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne die notwendigen Feststellungen getroffen zu haben.

Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

