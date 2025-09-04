POL-HOM: Fahrraddiebstahl aus Garage in Homburg
Homburg (ots)
Im Tatzeitraum des 31.08.2025, ca. 15:00 Uhr, bis 01.09.2025, ca. 09:15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein schwarzes E-Bike der Marke "Cube" aus einer geschlossenen Garage in der Jägerhausstraße Homburg.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.
Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell