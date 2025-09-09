Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auf frischer Tat ertappt

In der Nacht auf Dienstag nahm die Polizei nach einem Einbruch in einen Laden einen Verdächtigen fest.

Ulm (ots)

In der Nacht auf Mittwoch gelangte ein 39-Jähriger wohl über ein gekipptes Fenster in ein Ladengeschäft in der Pfluggasse. Eine Anwohnerin hörte gegen 4.30 Uhr die verdächtigen Geräusche und verständigte die Polizei. Mehrere Streifen umstellten das Gebäude. Bei der anschließenden Durchsuchung trafen die Beamten den 39-Jährigen im Gebäude schlafend an. Er hatte einen Rucksack bei sich, den er mutmaßlich mit Diebesgut, darunter Tabakwaren, gefüllt hatte. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn auf ein Revier. Da nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ellwangen keine Haftgründe vorlagen, wurde der 39-jährige Verdächtige anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei Heidenheim ermittelt nun wegen des versuchten Einbruchs gegen den Mann.

++++1754525 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell