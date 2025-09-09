Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Toilettenfenster aufgehebelt und Geschäft verwüstet

Am Sonntag brachen Unbekannte in eine Firma in Biberach ein.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 2 Uhr und 3 Uhr hebelten Unbekannte ein Toilettenfenster an einer Firma in der Amrilswilstraße auf. Anschließend stiegen die Einbrecher in das Gebäude ein. In den Umkleideräumen suchten sie nach Brauchbarem. Dazu öffneten sie sämtliche unverschlossene Spinde. Da sie nichts Wertvolles fanden, brachen sie ein Schloss zum Verkaufsraum auf. Dort warfen sie mehrere Lebensmittel von den Regalen auf den Boden. Ob sie etwas mitgenommen haben, muss die Polizei noch ermitteln. Zurück blieb ein Schaden von rund 2.000 Euro. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470) nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren.

Vorbeugung:

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

