POL-UL: (GP) Schlierbach - Vorfahrt genommen

Mit einer Verletzten und Blechschaden in Höhe von rund 17.000 Euro endete ein Unfall am Montag auf einer Schlierbacher Kreuzung.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 8.15 Uhr. Eine 54-Jährige fuhr mit ihrem Audi in der Auchtertstraße in Richtung B297. Ein 28-Jähriger war in der Siemensstraße unterwegs und fuhr mit seinem Jeep in die Kreuzung ein. Dabei übersah er wohl die 54-Jährige, die sich auf der Vorfahrtstraße befand. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Bei dem heftigen Zusammenstoß kippte der Audi auf die linke Seite und schlitterte einige Meter auf der Straße. Nach einer Kollision mit einem Grünbeet und einer Leitbake kam der Kleinwagen wieder auf allen vier Rädern zum Stehen. Bei dem Unfall zog sich die Audifahrerin Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt. Die beiden Autos waren nur noch Schrott und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen. Die Ermittler schätzen den Schaden an dem Audi auf ca. 12.000 Euro und den am Geländewagen auf rund 5.000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Verkehrseinrichtung beträgt ungefähr 100 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Auchtertstraße voll gesperrt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es allerdings nicht.

