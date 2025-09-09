PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei
NACHTRAG Festnahme im Rauschgiftmilieu

Ulm (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6112152) kam es vergangenen Freitag (05.09.2025) zu einer vorläufigen Festnahme eines 29-Jährigen und eines 22-Jährigen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurden die Tatverdächtigen am Samstagnachmittag dem zuständigen Richter am Amtsgericht Ulm vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung. Die beiden Männer mit syrischer Staatsangehörigkeit befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft.

++++ 1736547 1737200

Ayfer Kaplan-Pirl, Staatsanwaltschaft Ulm, Tel. 0731/189-1442

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

