POL-UL: (GP) Göppingen - Einbrecher kommen durch den Keller

Am Sonntag oder Montag drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in Göppingen ein.

Zwischen 13 Uhr und 23 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu dem Wohngebäude in der Hartmannstraße. Die Einbrecher schlugen zunächst eine Tür aus Holz mit Glasfüllung ein. Allerdings kamen sie nicht weit, denn hinter der Holztür befand sich eine Metalltür. An der stabilen Tür scheiterten sie. Deshalb hebelten sie ein Toilettenfenster auf und stiegen ein. In dem Einfamilienhaus wurden sämtliche Räume nach Wertgegenstände durchsucht. Dabei fielen den Dieben wohl Schmuck und zwei Kinderspardosen in die Hände. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizei Göppingen unter der Tel. 07161/632360 zu melden.

