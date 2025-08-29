PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Dealer verletzen Bielefelder

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Samstagabend, 23.08.2025, fragten zwei Unbekannte einen Bielefelder, ob er Drogen kaufen möchte. Als er ablehnte, verletzten sie ihn leicht und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22:25 Uhr hielt sich ein 39-jähriger Bielefelder an der Schildescher Straße, in Höhe der Sudbrackstraße, auf. Zwei unbekannte Männer fragten ihn dort, ob er Drogen von ihnen kaufen möchte. Als er dies ablehnte, verletzten sie ihn mit einem spitzen Gegenstand und ergriffen anschließend die Flucht.

Die Männer sollen etwa 40 Jahre alt gewesen sein und ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Sie waren dunkel gekleidet. Ein Täter trug eine Cappy.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

