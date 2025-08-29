PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Gaststätten in der Innenstadt Ziel von Einbrechern

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht zu Mittwoch, 27.08.2025, hatten es ein oder mehrere Täter erneut, auf zwei Restaurants der Bielefelder Innenstadt abgesehen. In beiden Fällen gelang der Einstieg über gekippte Fenster. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach polizeilichen Ermittlungen stieg ein Einbrecher gegen 04:00 Uhr über ein Fenster an der linken Gebäudeseite in eine Gaststätte an der Mauerstraße ein. Er durchsuchte den Schankbereich und entwendete die Kasse. Anschließend flüchtete er über den Eingang in unbekannte Richtung.

Vermutlich begab sich derselbe Täter kurz davor oder danach zu einem weiteren Restaurant in unmittelbarer Nähe. Auch bei der Gaststätte an der Goldstraße stand ein Fenster auf Kipp. Als es ihm gelang, das Fenster aufzuhebeln, stieß er einen Stapel Geschirr von der Fensterbank. Dadurch abgeschreckt ließ der Täter von seinem Vorhaben ab.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

