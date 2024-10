HZA-SB: Aktionstag Schichtwechsel - bundesweite Beteiligung des ZOLLS; Menschen mit und ohne Beeinträchtigung tauschen ihren Arbeitsplatz

Hauptzollamt Saarbrücken

Am 10. Oktober findet der bundesweite Aktionstag "Schichtwechsel" statt. Hierbei tauschen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung in ganz Deutschland für einen Tag ihren Arbeitsplatz und lernen durch diesen Perspektivwechsel die jeweils andere Arbeitswelt kennen. Der ZOLL beteiligt sich an diesem Projekt bereits seit mehreren Jahren.

Auch Zöllnerinnen und Zöllner vom Hauptzollamt Saarbrücken nehmen an dem Aktionstag teil und tauschen mit der Lebenshilfe Bad Dürkheim ihre Arbeitsplätze. "Für uns eine wichtige Aktion, wir freuen uns sehr über die Teilnahme", so Karin Schmidt, Pressesprecherin vom Hauptzollamt Saarbrücken. So werden heute in der Internationalen Frachtstation (IFS) Speyer gemeinsam Kontrollen durchgeführt, sogar der Zollhund Siska kommt zum Einsatz und unterstützt bei der Abfertigung der Pakete. Im Rahmen des "Schichtwechsels" werden im Gegenzug am 11. Oktober Beschäftigte des Hauptzollamts Saarbrücken die Werkstätten der Lebenshilfe Bad Dürkheim besuchen und eine "Schicht" übernehmen.

