POL-BI: Sekundenschlaf: Pkw fährt Lkw auf

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / A2 - Am frühen Donnerstagmorgen, 28.08.2025, schlief ein Autofahrer am Steuer seines BMW X5 ein. Er kollidierte auf der A2, in Fahrtrichtung Hannover, mit dem Anhänger eines Lkw und erlitt schwere Verletzungen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand befuhr ein 61-jähriger BMW-Fahrer aus Herne gegen 05:30 Uhr die A2 in Richtung Hannover auf dem rechten Fahrstreifen. Im Bereich zwischen den Anschlussstellen Oelde und Herzebrock-Clarholz fuhr er dann aufgrund eines Sekundenschlafs auf den Anhänger eines vor ihm fahrenden Lkw auf.

Durch die Kollision erlitt der 61-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Auto wurde abgeschleppt. Am Lkw-Anhänger entstand leichter Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell