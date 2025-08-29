Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb baut Blinker ab und wird mit Drogen erwischt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Jöllenbeck - Ein Fahrzeugteiledieb wurde am Donnerstag, 28.08.2025, auf frischer Tat ertappt, als er an der Wegastraße den Seitenblinker eines BMW abmontierte. Der Tatverdächtige versuchte sich herauszureden und stieß die Beamten dabei auf weitere Straftaten.

Ein Bielefelder bemerkte gegen 01:40 Uhr aus seinem Wohnungsfenster, dass ein fremder Mann an seinem Fahrzeug hockte. Gemeinsam mit einem Freund nahm er die Verfolgung auf und stellte den 33-jährigen Bad Salzufler schließlich auf der Orionstraße.

Die hinzugerufenen Beamten stellten fest, dass am BMW beide Seitenblinker fehlten.

Der polizeibekannte Mann stritt die Tat ab. Er sei von einem Freund mit dem Auto gebracht worden und spazieren gegangen. Das Auto stünde noch in der Nähe.

Die Beamten durchsuchten daraufhin den Wagen und fanden darin einen dursichtigen Beutel mit einem weißen Pulver, bei dem es sich um Kokain handeln könnte. In der Hosentasche des 33-Jährigen stießen sie auf den passenden Fahrzeugschlüssel, was darauf schließen ließ, dass er selbst gefahren ist, obwohl er keinen Führerschein hatte.

Da die Beamten den Verdacht hatten, dass er Betäubungsmittel konsumiert hatte, ordneten sie eine Blutprobe an.

Derweil ging ein Diensthundeführer mit seinem Vierbeiner den Fluchtweg ab und entdeckte zwei Paar Handschuhe und die beiden Seitenblinker in einer Hecke.

Den 33-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Führerschein, Fahren unter Drogeneinfluss und Diebstahl. Um weitere Straftaten zu verhindern, nahmen die Beamten den Bad Salzufler in Gewahrsam.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell