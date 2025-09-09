Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nicht aufgepasst

Zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden kam es am Montag in Ulm.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16.50 Uhr. Ein 44-Jähriger fuhr mit seinem VW Golf auf der Lupferbrücke in Richtung Blaubeurer Straße. An der Kreuzung zur Blaubeurer Straße musste vor ihm eine 32-Jährige mit ihrem BMW verkehrsbedingt halten. Das bemerkte der 44-Jähriger wohl zu spät und prallte in das Heck des BMW Mini. Beide Fahrenden blieben unverletzt und die Autos fahrbereit. Die Polizei Ulm nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden auf etwa 3.000 Euro.

