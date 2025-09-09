Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Vorfahrt missachtet

Etwa 13.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Montag in Göppingen.

Gegen 22.30 Uhr war ein 22-Jähriger mit seinem Mercedes in der Wielandstraße (K 1426) unterwegs. Der Fahrer kam aus Holzheim und wollte an der Kreuzung nach rechts auf die Westtangente in Richtung Eislingen/Fils fahren. An der Einmündung, an dem die Vorfahrtsregelung durch Verkehrszeichen geregelt wird, achtete er nicht auf einen 30-Jährigen mit seinem Seat. Der kam von links aus dem Kreuzungsbereich und befand sich auf der Vorfahrtstraße in Richtung Westtangente. Beide Autos stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Göppingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an dem Mercedes auf rund 5.000 Euro, den am Seat auf ca. 8.000 Euro. Beide Autos waren noch fahrbereit.

