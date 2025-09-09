Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Unfall im Begegnungsverkehr

Am Montag kam eine 38-Jährige bei Riedlingen mit ihrem Fahrzeug zu weit nach links und stieß mit einem Pkw zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 42-Jährige mit ihrem VW T-Roc im Ortsteil Bechingen in der Ehinger Straße. Dort kam ihr eine 38-Jährige mit ihrem VW Golf entgegen und fuhr in Richtung Zell. Die 38-jährige Fahrerin kam wohl aufgrund Unachtsamkeit auf die linke Seite und die Autos stießen mit den jeweiligen linken Fahrzeugseiten zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den fahrbereiten Autos auf rund 10.000 Euro.

