Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Bielsteiner Freibad

Wiehl (ots)

In der Nacht von Freitag (29. August) auf Samstag brachen Kriminelle in das Freibad in der Jahnstraße ein. Die Einbrecher öffneten zunächst gewaltsam ein Fenster des Kassenhauses und durchwühlten die Räumlichkeit. Im Anschluss überwanden sie einen Zaun, hebelten ein Tor auf und gelangten auf das Gelände des Freibades. Dort schlugen die Einbrecher die Fensterscheibe des Büros ein. Im Inneren öffneten sie Schränke und Schubladen. Nach aktuellem Kenntnisstand machten die Kriminellen zwar keine Beute, verursachten jedoch einen Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell