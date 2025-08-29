Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: 21-Jähriger bei Alleinunfall schwer verletzt
Wipperfürth (ots)
Am Donnerstagnachmittag (28. August) kam es auf der K13, Höhe "Hohenbüchen" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Mann aus Münster schwer verletzt wurde. Der 21-Jährige war gegen 14:15 Uhr mit seinem Motorrad auf der K13 in Fahrtrichtung Schwenke unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Der Zweiradfahrer prallte gegen einen Leitpfosten, überschlug sich und kam schließlich auf einer Wiese zum Liegen. Ein Rettungswagen brachte den 21-Jährigen in ein Krankenhaus.
