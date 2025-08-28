Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Zwei Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt
Wipperfürth (ots)
Zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Motorradfahrer verletzt wurden, kam es am vergangenen Mittwoch (28. August) auf der B237. Ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Altena und ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Wipperfürth waren gegen 21 Uhr auf der B237 aus Richtung Ohl in Fahrtrichtung Rönsahl unterwegs. Etwa auf Höhe der Ortsdurchfahrt "Neuenhaus" wendete der 26-Jährige sein Zweirad. Im Zuge des Wendemanövers kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad des 22-Jährigen. Beide Unfallbeteiligte wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.
