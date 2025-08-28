Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: 13-Jähriger angefahren
Lindlar (ots)
Am vergangenen Mittwoch (27. August) wurde ein 13-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Friedhofstraße leicht verletzt. Der 13-jährige Lindlarer war auf dem Parkplatz eines Supermarktes unterwegs, als es gegen 7:15 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 62-jährigen Frau aus Lindlar kam, die rückwärts aus einer Parklücke ausparken wollte. Der 13-Jährige kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.
