Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Dacia Duster in Engelskirchen gestohlen

Engelskirchen (ots)

In der Nacht von Dienstag (26. August) auf Mittwoch stahlen Unbekannte von einer Parkfläche in der Schulstraße einen Dacia Duster in der Farbe Braun (Kennzeichen: GM-DH950). In dem gestohlenen Dacia befanden sich zudem auch eine Handtasche samt Geldbörse, Zahlungskarten und Personaldokumenten sowie ein Mobiltelefon. Bis zum frühen Morgen des 27. August hatten die Kriminellen die Zahlungskarten bereits genutzt, um einen dreistelligen Betrag abzuheben und in einem Kölner Café zu bezahlen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

