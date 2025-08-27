PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Eine schwer verletzte Person bei Unfall auf der L284

Lindlar (ots)

Eine 34-jährige Audi-Fahrerin aus Hemer fuhr am Dienstag (26. August) gegen 20:50 Uhr auf der L304 in Richtung Ebbinghausen. Im Kreuzungsbereich mit der L284 kam es zur Kollision mit dem Chevrolet einer 65-Jährigen aus Lindlar, die auf der L284 in Richtung Lindlar unterwegs war. Die 34-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Ihr 43-Jähriger Beifahrer als auch die 65-Jährige wurden leicht verletzt. Die 65-Jährige kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 09:35

    POL-GM: Weißes Kleinkraftrad entwendet

    Bergneustadt (ots) - Auf ein Kleinkraftrad der Marke Benelli hatten es Unbekannte am Dienstag (26. August) abgesehen. Der weiße Roller mit dem Kennzeichen 648WWZ stand zur Tatzeit zwischen 09:30 Uhr und 18:30 Uhr vor einer Eisdiele in der Kölner Straße. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 09:34

    POL-GM: Angeschlossenes Pedelec gestohlen

    Wiehl (ots) - Zwischen 17:45 Uhr und 18:45 Uhr am Dienstag (26. August) haben Unbekannte ein Pedelec in der Jahnstraße gestohlen. Das Schwarze Pedelec vom Typ Cube Reaction Hybrid Pro war an einem Zaun des Freibades mit einem Schloss gesichert. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 09:27

    POL-GM: 87-Jähriger überweist Geld nach Fake-Werbevideo

    Waldbröl (ots) - Bereits im Juli wurde ein 87-Jähriger aus Waldbröl im Internet auf ein Werbevideo aufmerksam. Eine prominente Person wies in dem Video auf eine Investitionsmöglichkeit hin. Der Senior wählte die in dem Video angegebene Rufnummer und ließ sich überzeugen, bei der Firma ein Konto zu eröffnen. Der Aufforderung, einen fünfstelligen Betrag zu überweisen, kam der 87-Jährige nach. Die Unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren