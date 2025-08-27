Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Eine schwer verletzte Person bei Unfall auf der L284

Lindlar (ots)

Eine 34-jährige Audi-Fahrerin aus Hemer fuhr am Dienstag (26. August) gegen 20:50 Uhr auf der L304 in Richtung Ebbinghausen. Im Kreuzungsbereich mit der L284 kam es zur Kollision mit dem Chevrolet einer 65-Jährigen aus Lindlar, die auf der L284 in Richtung Lindlar unterwegs war. Die 34-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Ihr 43-Jähriger Beifahrer als auch die 65-Jährige wurden leicht verletzt. Die 65-Jährige kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

