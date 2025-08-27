Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Angeschlossenes Pedelec gestohlen
Wiehl (ots)
Zwischen 17:45 Uhr und 18:45 Uhr am Dienstag (26. August) haben Unbekannte ein Pedelec in der Jahnstraße gestohlen. Das Schwarze Pedelec vom Typ Cube Reaction Hybrid Pro war an einem Zaun des Freibades mit einem Schloss gesichert. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell