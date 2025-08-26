Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kriminelle brechen Tresor auf

Wiehl (ots)

In der Nacht von Donnerstag (21. August) auf Freitag wurden die Anwohner eines Hauses in der Straße "Alpermühle" gegen 3:30 Uhr von Motorgeräuschen eines Motorrades geweckt. Am nächsten Morgen mussten sie feststellen, dass Unbekannte den Tresor einer Verkaufshütte für Eier und Tierfutter auf dem Grundstück aufgebrochen und das Bargeld aus dem Tresor gestohlen hatten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

