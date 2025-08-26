Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Fußgänger von Auto angefahren
Bergneustadt (ots)
Ein 71-jähriger Mann aus Bergneustadt wollte am Montag (25. August) gegen 12:30 Uhr die Kölner Straße in Bergneustadt überqueren. Dabei kam es unweit der Einmündung "Herweg" zur Kollision mit dem Seat eines 32-Jährigen aus Bergneustadt, der auf der Kölner Straße in Richtung Wiedenest unterwegs war. Der 71-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.
