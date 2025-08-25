PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 64-Jähriger landet mit Auto im Dickicht

POL-GM: 64-Jähriger landet mit Auto im Dickicht
  • Bild-Infos
  • Download

Lindlar (ots)

Am Sonntag (24. August) fuhr ein 64-jähriger Autofahrer aus Lindlar auf der K19 (Höhe Fenker Heideweg) aus Richtung Engelskirchen kommend in Richtung Lindlar. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 64-Jährige auf gerader Strecke mit seinem Dacia nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und landete in einer Böschung mit starkem Gefälle. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten 64-Jährigen in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 09:19

    POL-GM: Betrüger an der Tür

    Morsbach (ots) - Unter dem Vorwand, eine Umfrage durchzuführen, überredete eine unbekannte Frau eine Seniorin, sie in ihre Wohnung in der Nähe der Straße "Zur Hoorwiss" zu lassen. Am späten Freitagnachmittag (22. August) klingelte es an der Tür der 89-Jährigen. Nachdem die Unbekannte die Wohnung betreten hatte, setzte sie sich aufs Sofa und verwickelte die Seniorin in ein Gespräch. Dabei sprach die Unbekannte sehr schlechtes bis gar kein Deutsch. Nach dem Gespräch ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 09:18

    POL-GM: Versuchter Einbruch in Tankstelle

    Marienheide (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (24./25. August) versuchten Unbekannte, in eine Tankstelle auf der Gummersbacher Straße einzudringen. Gegen 03:10 Uhr beschädigten die Unbekannten ein Fenster zum Büro und gelangten so in das Gebäude. Dabei lösten sie einen Alarm aus und flüchteten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 10:33

    POL-GM: Einbrecher im Freibad unterwegs

    Engelskirchen (ots) - In der Nacht von Donnerstag (21. August) auf Freitag zwischen 20:30 Uhr und 8:15 Uhr kletterten Kriminelle über den Zaun eines Freibades in Engelskirchen-Rommersberg und hebelten das Fenster eines Kiosks auf. Dort stahlen sie Bargeld und entkamen in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren