Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: 64-Jähriger landet mit Auto im Dickicht
Lindlar (ots)
Am Sonntag (24. August) fuhr ein 64-jähriger Autofahrer aus Lindlar auf der K19 (Höhe Fenker Heideweg) aus Richtung Engelskirchen kommend in Richtung Lindlar. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 64-Jährige auf gerader Strecke mit seinem Dacia nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und landete in einer Böschung mit starkem Gefälle. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten 64-Jährigen in ein Krankenhaus.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell