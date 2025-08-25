Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Betrüger an der Tür

Morsbach (ots)

Unter dem Vorwand, eine Umfrage durchzuführen, überredete eine unbekannte Frau eine Seniorin, sie in ihre Wohnung in der Nähe der Straße "Zur Hoorwiss" zu lassen. Am späten Freitagnachmittag (22. August) klingelte es an der Tür der 89-Jährigen. Nachdem die Unbekannte die Wohnung betreten hatte, setzte sie sich aufs Sofa und verwickelte die Seniorin in ein Gespräch. Dabei sprach die Unbekannte sehr schlechtes bis gar kein Deutsch. Nach dem Gespräch verließ die Frau die Wohnung. Zwei Tage später fiel der 89-Jährigen auf, dass Schmuck fehlte. Die Unbekannte trug ein weißes T-Shirt mit einem roten Kreuz darauf und hatte laut der Seniorin ein "südländisches" Aussehen. Die Polizei rät: Lassen Sie Fremde niemals in Ihre Wohnung! Betrüger sind erfinderisch und täuschen oft einen offiziellen Auftrag (z.B. als Handwerker, als Versicherungsvertreter oder eben als Umfragevertreter) vor. Ihr Ziel: In die Wohnung zu gelangen, wo sie dann meist die Senioren ablenken, um Wertsachen zu stehlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

