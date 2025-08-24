PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mit geklautem Mofa vor Polizei geflüchtet

Gummersbach (ots)

Da sie zu zweit und ohne Helm auf einem Mofa unterwegs waren, wollten Polizisten am Samstag (23. August) gegen 1:18 Uhr das Zweirad auf der Gummersbacher Straße anhalten und kontrollieren. Der Fahrer ergriff die Flucht, die auf dem Gelände eines Autohauses in der Gummersbacher Straße endete. Hier ließen die Flüchtenden das Mofa mit laufendem Motor zurück und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Hierbei beschädigten sie ein Neufahrzeug, das auf dem Gelände des Autohauses stand. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Flüchtigen, ein 15- und ein 14-jähriger Gummersbacher angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Das Mofa hatten sie zuvor auf einem Parkplatz in Bergneustadt-Wiedenest kurzgeschlossen und gestohlen. Beide wurden in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 10:29

    POL-GM: Frontalzusammenstoß fordert drei Verletzte

    Engelskirchen (ots) - In Osberghausen fuhr am Freitagnachmittag (22. August) ein 45-jähriger Audi-Fahrer aus Wiehl auf der Kölner Straße (L136) in Richtung Dieringhausen. Gegen 16:30 Uhr geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Audi eines 47-Jährigen aus Engelskirchen. Die beiden Fahrer und der 49-jährige Beifahrer des Wiehlers kamen mit leichten ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 15:00

    POL-GM: Einbrecher steigen in Einfamilienhaus ein

    Nümbrecht (ots) - In der Zeit von Freitag (15. August) bis Mittwoch gelangten Kriminelle mithilfe einer Leiter über den Balkon in ein Einfamilienhaus in der Driescher Straße. Dort durchsuchten sie die Räume und stahlen Bargeld. Aus einer Garage entwendeten sie ein Quad des Herstellers Yamaha, Typ Grizzly 700 FI, ohne amtliche Kennzeichen. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 10:52

    POL-GM: Polizei nimmt Täter nach räuberischem Diebstahl fest

    Gummersbach (ots) - In einem Lebensmittelmarkt in der Dieringhauser Straße war am Donnerstag (21. August) eine 67-jährige Frau aus Wiehl zum Einkaufen unterwegs. Gegen 15:50 Uhr nahm ein Mann die Handtasche der Wiehlerin aus ihrem Einkaufswagen, entnahm die Geldbörse aus der Handtasche und flüchtete in Richtung Ausgang. Die 67-Jährige bemerkte den Diebstahl und machte lautstark auf sich Aufmerksam. Mehrere Zeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren