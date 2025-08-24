Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mit geklautem Mofa vor Polizei geflüchtet

Gummersbach (ots)

Da sie zu zweit und ohne Helm auf einem Mofa unterwegs waren, wollten Polizisten am Samstag (23. August) gegen 1:18 Uhr das Zweirad auf der Gummersbacher Straße anhalten und kontrollieren. Der Fahrer ergriff die Flucht, die auf dem Gelände eines Autohauses in der Gummersbacher Straße endete. Hier ließen die Flüchtenden das Mofa mit laufendem Motor zurück und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Hierbei beschädigten sie ein Neufahrzeug, das auf dem Gelände des Autohauses stand. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Flüchtigen, ein 15- und ein 14-jähriger Gummersbacher angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Das Mofa hatten sie zuvor auf einem Parkplatz in Bergneustadt-Wiedenest kurzgeschlossen und gestohlen. Beide wurden in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

