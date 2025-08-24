Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbrecher im Freibad unterwegs
Engelskirchen (ots)
In der Nacht von Donnerstag (21. August) auf Freitag zwischen 20:30 Uhr und 8:15 Uhr kletterten Kriminelle über den Zaun eines Freibades in Engelskirchen-Rommersberg und hebelten das Fenster eines Kiosks auf. Dort stahlen sie Bargeld und entkamen in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell