PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch in Tankstelle

Marienheide (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (24./25. August) versuchten Unbekannte, in eine Tankstelle auf der Gummersbacher Straße einzudringen. Gegen 03:10 Uhr beschädigten die Unbekannten ein Fenster zum Büro und gelangten so in das Gebäude. Dabei lösten sie einen Alarm aus und flüchteten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 10:33

    POL-GM: Einbrecher im Freibad unterwegs

    Engelskirchen (ots) - In der Nacht von Donnerstag (21. August) auf Freitag zwischen 20:30 Uhr und 8:15 Uhr kletterten Kriminelle über den Zaun eines Freibades in Engelskirchen-Rommersberg und hebelten das Fenster eines Kiosks auf. Dort stahlen sie Bargeld und entkamen in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 10:31

    POL-GM: Mit geklautem Mofa vor Polizei geflüchtet

    Gummersbach (ots) - Da sie zu zweit und ohne Helm auf einem Mofa unterwegs waren, wollten Polizisten am Samstag (23. August) gegen 1:18 Uhr das Zweirad auf der Gummersbacher Straße anhalten und kontrollieren. Der Fahrer ergriff die Flucht, die auf dem Gelände eines Autohauses in der Gummersbacher Straße endete. Hier ließen die Flüchtenden das Mofa mit laufendem Motor zurück und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 10:29

    POL-GM: Frontalzusammenstoß fordert drei Verletzte

    Engelskirchen (ots) - In Osberghausen fuhr am Freitagnachmittag (22. August) ein 45-jähriger Audi-Fahrer aus Wiehl auf der Kölner Straße (L136) in Richtung Dieringhausen. Gegen 16:30 Uhr geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Audi eines 47-Jährigen aus Engelskirchen. Die beiden Fahrer und der 49-jährige Beifahrer des Wiehlers kamen mit leichten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren