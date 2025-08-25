Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Versuchter Einbruch in Tankstelle
Marienheide (ots)
In der Nacht von Sonntag auf Montag (24./25. August) versuchten Unbekannte, in eine Tankstelle auf der Gummersbacher Straße einzudringen. Gegen 03:10 Uhr beschädigten die Unbekannten ein Fenster zum Büro und gelangten so in das Gebäude. Dabei lösten sie einen Alarm aus und flüchteten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell