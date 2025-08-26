POL-GM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Morsbach (ots) - Unter dem Vorwand, eine Umfrage durchzuführen, überredete eine unbekannte Frau eine Seniorin, sie in ihre Wohnung in der Nähe der Straße "Zur Hoorwiss" zu lassen. Am späten Freitagnachmittag (22. August) klingelte es an der Tür der 89-Jährigen. Nachdem die Unbekannte die Wohnung betreten hatte, setzte sie sich aufs Sofa und verwickelte die Seniorin in ein Gespräch. Dabei sprach die Unbekannte sehr schlechtes bis gar kein Deutsch. Nach dem Gespräch ...

