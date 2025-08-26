PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Gummersbach (ots)

Am Montag (25. August) bog ein 72-jähriger Audi-Fahrer aus Bonn von der Kapellenstraße nach rechts auf die Straße "Im Kloster" ab. Dort fuhr er an geparkten Autos vorbei, die am rechten Fahrbahnrand standen. Dabei kam es gegen 19:10 Uhr zum Zusammenstoß mit einem 57-jährigen Fahrradfahrer aus Nürnberg, der dem Autofahrer entgegenkam. Der Fahrradfahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

