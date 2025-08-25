PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrskontrollen im Bereich des Steinmüllergeländes

Gummersbach (ots)

Am Freitag (22. August) führte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis in der Zeit zwischen 15 Uhr und 23 Uhr Schwerpunktkontrollen zu Geschwindigkeit und Tuning im Bereich des Steinmüllergeländes durch. Unterstützt wurden sie durch die Kolleginnen und Kollegen der Verkehrsunfallprävention. Insgesamt stellte die Polizei 62 Geschwindigkeitsverstöße fest. Der Spitzenreiter war mit 67 km/h bei erlaubten 30 km/h unterwegs. Weiterhin erhielten fünf Fahrer Verwarngelder wegen unerlaubten Tunings. Zwei Fahrer bekamen jeweils eine Ordnungswidrigkeitsanzeige, weil sie ihr Handy während der Fahrt benutzen. Ein weiterer Fahrer muss wegen eines Rotlichtverstoßes mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen. Die Polizei nutzte den Einsatz, um neben den Kontrollen auch verkehrsdidaktische Gespräche mit den meist jungen Fahrern zu führen.

